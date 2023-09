Evangelisti (Fd’I): "Basta essere ostaggi degli ambientalisti"

"La diga di Vetto è un’opera non più rinviabile e auspichiamo che la Regione proceda spedita, svincolandosi dai lacci e lacciuoli posto dalle politiche ambientaliste di cui da troppo tempo è ostaggio e che condiziona in negativo le sorti del nostro territorio". La replica a Legambiente arriva direttamente da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, sull’ormai nota diatriba che riguarda lo storico invaso. L’associazione infatti nei giorni scorsi aveva criticato apertamente l’opera: "Il progetto è già obsoleto in quanto risale agli anni ’80. Inoltre aveva la sola finalità di soddisfare il fabbisogno idrico, tralasciando gli aspetti della conservazione degli habitat". La posizione di Legambiente peraltro non è una novità, visto che già a partire dal 2017 si era opposta all’invaso. Evangelisti dal canto suo replica a muso duro: "Finora il progetto è stato bloccato per pura e sterile ideologia ambientalista".