Reggio Emilia, 27 aprile 2018 – Operazione anti evasione fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Reggio, con una misura di prevenzione patrimoniale prevista dal codice antimafia per un sequestro di beni mobili e immobili del valore di circa quindici milioni di euro.

E’ l’operazione Game Over (VIDEO), disposta dalla sezione penale del tribunale di Reggio. Il sostituto procuratore Valentina Salvi ha disposto sequestro di mobili, immobili, disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore originario del Reggiano ma con interessi anche nel Modenese.

Le Fiamme Gialle di Modena hanno avviato gli accertamenti, col supporto dello Scico della Guardia di Finanza, per un sospetto di “grande evasore”. Già nell’ambito dell’operazione “Plafond” l’attività investigativa condotta dai militari della Guardia di Finanza modenese aveva portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, tra le quali l’imprenditore reggiano, con il sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro, e alla scoperta, durante le perquisizioni effettuate, di un vero e proprio bunker utilizzato per nascondere la documentazione ritenuta più “scottante” e per depositare le somme provenienti dalle attività illecite svolte dall’organizzazione criminale.

In particolare è stata ritrovata, nascosta dietro una libreria a muro che scorreva su binari tramite un motorino elettrico, una stanza occulta. Dentro sono stati trovati e sequestrati quasi 105 mila euro in contanti (suddivisi in mazzette da 50 e 100 euro), timbri riconducibili alle decine di società coinvolte nel meccanismo fraudolento che pare venissero utilizzati per la compilazione delle fatture false, altri documenti tra cui gli organigrammi delle società riconducibili all’organizzazione.

Gli approfonditi accertamenti patrimoniali svolti nell’ambito dell’operazione “Game over” hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e la consistenza patrimoniale ricostruita, rappresentata, tra l’altro, da beni immobili nelle province di Parma, Lucca, e Sondrio intestati a svariate società e persone fisiche tutti riconducibili all’imprenditore reggiano. Tra i beni sequestrati anche una villa di pregio con parco in una nota località balneare toscana, del valore di oltre due milioni di euro, e un residence immobiliare nel Reggiano.