’Evelyne’ straordinario spot per l’Appennino

Uno spot stgraordinario per l’Appennino reggiano e la Pietra di Bismantova. E’ stato presentato ieri in anteprima al cinema-teatro Bismantova il film "Evelyne tra le nuvole" girato tra Castelnovo Monti e Carpineti. Al centro della scena l’antico borgo di Maillo dove ha trovato rifugio, in tempo di pandemia senza mai interrompere la lavorazione, la troupe cinematografica impegnata nella realizzazione del film. Dretto da Anna di Francisca e prodotto da Orange Film con un cast internazionale in cui figurano nomi noti come l’attrice reggiana Eleonora Giovanardi, Violante Placido, Gilbert Melky, Antonio Catania, Claire Nebout, Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini. Il soggetto vede come protagonista Sofia, una donna che abita nell’antico borgo di Maillo nel quale la protagonista cresce e vive serenamente occupandosi del suo agriturismo e delle sue mucche. Durante la lavorazione del film, che ha visto impegnata una troupe di 7080 persone più i figuranti per un periodo oltre 5 mesi, c’è stato un grande coinvolgimento degli abitanti locali con la partecipazione diretta alle scene del film.

Ieri, così, alcuni ‘attori’ locali invitati all’anteprima del film, hanno avuto la piacevole sorpresa di riscoprirsi sullo schermo durante la prima proiezione delle immagini alla presenza di giornalisti, interpreti e autorità tra cui la regista Anna di Francisca, il produttore del film Andrea Maggini, il protagonista Gilbert Melki e l’attore Andre Roncato.

Ha spiegato la regista: "Credo che l’Appennino Reggiano sia stato la location ideale per il mio film, per il tipo di tematiche che affronta e per i paesaggi meravigliosi e poco conosciuti che può offrire. Quando sono arrivata mi sono immediatamente innamorata di questi luoghi. Ritengo anche che l’amore e la protezione delle tradizioni e del territorio qui coincidano con il rispetto per la cultura. Ed è lo stesso amore che ho trovato nelle persone, che ci hanno accolto a braccia aperte e permesso di girare in location uniche, come la Pietra di Bismantova, il Castello di Marola, Borgo Maillo. Spero di essere riuscita a mettere questo amore nel mio film".

Aggiunge il produttore Maffini: "Questo territorio è un teatro a cielo aperto, per noi è stato un privilegio poter girare qui. Rivedere i colori, il sapore e i profumi di queste terre mi ha colpito. Il film è stato girato a basso impatto ambientale. Una scelta che è stata un atto dovuto di rispetto nei confronti dello splendido territorio che abbiamo raccontato".Ultimo commento per Andrea Roncato: "È una favola che piacerà ai grandi e ai bambini: aiuterà i bambini a diventare grandi e ha aiutato noi grandi a tornare bambini".

Settimo Baisi