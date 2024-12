Eventi del weekend nella Bassa: mostre, danza e mercatini di Natale

Numerosi eventi nel weekend nella Bassa. A Guastalla stamattina alle 11 inaugura la mostra fotografica "Coloniche visione" di Franco Camparini, a palazzo ducale. Alle 16 nello stesso palazzo c’è "Natale in danza" con esibizioni di balletto classico, contemporaneo e hip hop di Progetto Danza. Alle 17 la presentazione del libro "A cavallo dei limiti" di Enea Ferroni, mentre alle 21 al teatro Ruggeri è in programma "Maestri in concorso" con i docenti della scuola di musica e coro di voci bianche "Città di Guastalla".

Domani alle 16,45 un flash mob di danza a palazzo ducale, alle 17 in piazza Mazzini si accende l’albero con il concerto dei Musical Project.

A Correggio oggi il mercatino di Natale in centro, a palazzo Contarelli la mostra di videogiochi "Retro Correggio Invaders", alle 20,30 al teatro Asioli la commedia "Treì sorèli fòra ed Tèsta" della Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano, mentre al teatro di Mandriolo va in scena "La tempesta" di William Shakespeare.

A Novellara oggi alle 17 accensione delle luminarie, alle 17,30 in municipio il concerto del Coro Comelico Santo Stefano di Cadore.