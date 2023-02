Eventi e spettacoli, sarà una vera primavera culturale

Una serie di eventi culturali e di spettacolo per animare Reggiolo. Una parte degli appuntamento è stata presentata ieri mattina a palazzo Sartoretti, con gli organizzatori e con l’assessore comunale Franco Albinelli, Luigi Pagliarini, Federica Merighi e Vilmo Rossetti. Il 26 febbraio alle 17 alla sala dei Miti, a palazzo Sartoretti, apre la rassegna artistica musicale "L’arte e la sua voce: colonna sonora per tela dipinta", con un concerto della pianista Sofia Parrinelli. Seguiranno eventi musicali il 5, 19 marzo, il 2 e 23 aprile. Si tratta di spettacoli musicali ispirati agli incontri tenuti dal critico d’arte Carlo Vanoni e dedicati all’arte del Novecento, ogni mercoledì dalle 21 all’auditorium Fellini, dal 29 marzo al 3 maggio. Incontri su stili artistici come impressionismo, espressionismo, cubismo, futurismo, con attenzione focalizzata su artisti come Picasso, Braque, Modigliani… Inoltre, per l’11 marzo è prevista l’apertura della mostra dedicata a Nani Tedeschi. Per informazioni e prenotazioni sugli appuntamenti a palazzo Sartoretti e in auditorium: tel. 0522-213713 ([email protected]).