Eventi e visite guidate. È il 450° della cattedrale

Era il 1575 quando veniva consacrata la Cattedrale, alla presenza del cardinale Carlo Borromeo, cognato di Cesare Gonzaga, morto tre giorni prima e le cui esequie vennero officiate nello stesso giorno della consacrazione. E ora, a 450 anni di distanza, ci si prepara a celebrare lo speciale anniversario con un calendario di eventi che è stato presentato ieri mattina in municipio a Guastalla dal sindaco Paolo Dallasta, dall’assessore Fiorello Tagliavini, dal vicario della diocesi, monsignor Giovanni Rossi, dal parroco don Alberto Debbi, da monsignor Francesco Marmiroli, presidente della biblioteca Maldotti, da Angelo Dallasta, direttore Beni culturali della diocesi, e da Luciano Alfieri per il Rotary club.

Diversi gli appuntamenti tra cultura, visite guidate a tutte le chiese guastallesi (alcune poco conosciute alla maggior parte dei cittadini), fino a una celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei. Il 7 novembre alle 18 a palazzo ducale un incontro su "La forma della chiesa e il caso della Concattedrale di Guastalla", l’8 novembre alle 21 in duomo concerto di musica sacra, domenica 9 novembre al mattino visita guidata delle chiese in collaborazione con gli studenti dell’istituto Russell, alle 17 solenne celebrazione presieduta dal card. Zuppi. In quella occasione al cardinale e all’arcivescovo Giacomo Morandi, sarà conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Guastalla, come deliberato all’unanimità nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Altri eventi su storia locale e cultura previsti fino al 6 dicembre.

Antonio Lecci