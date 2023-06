Eventi estivi, l’appuntamento clou è con Lella Costa

RIO SALICETO

Dopo le "anticipazioni" di festa grazie al ricco programma di Riomania, a Rio Saliceto entra nel vivo il calendario degli eventi estivi, promosso dal Comune con Iren, commercianti.

La rassegna prevede occasioni di shopping tra cui il consueto e fisso appuntamento di ogni ultima domenica del mese con il Mercatino del Passato, e anche una prima edizione del Mercato Contadino, in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti. Confermata l’adesione alla rassegna Musica in Castello: sul palco di Rio Saliceto, in piazza Carducci davanti al municipio, venerdì 28 luglio salirà Lella Costa (foto) con "Pinocchio Confidential", uno spettacolo proposto nell’anniversario dei 140 anni dalla nascita del romanzo che ha incantato generazioni di bambini.

L’artista, con il suo consueto stile, analizzerà, scomponendo e ricomponendo la storia, i temi profondi che la rendono universale, offrendo numerose chiavi di lettura moderne. A partire da quelle bugie che oggi si chiamano "fake news" fino alle sfumature della menzogna.

Il 25 luglio torna la "Pastasciutta Antifascista" organizzata dall’Anpi di Rio Saliceto in ricordo dei fratelli Cervi, così come la "versione da asporto" della nota sagra di San Lodovico, grazie alla quale sarà possibile portare a casa propria la tipica polenta con il coniglio o con la somarina. A conclusione del calendario estivo, nel weekend del 9 e 10 settembre in paese ci sarà la prima edizione dell’evento "Festival delle Associazioni" tra food, musica, spettacoli, esibizioni e molto altro, che vedranno protagoniste le tante e diverse associazioni culturali, sportive e ristorative di Rio Saliceto.

a.le.