Eventi natalizi nella Bassa: presepi a San Martino e accensione alberi a Fabbrico

Al via ufficialmente gli eventi natalizi anche in diversi paesi della Bassa. Oggi pomeriggio a San Martino, alle 15,30 alla rocca Estense, si inaugura la tradizionale rassegna dei presepi a cura di Pro loco e associazione Auser.

Alle 16 in Sala d’Aragona una narrazione per bambini con Marco Bertarini, alle 17 ai prati della rocca l’accensione degli alberi natalizi con degustazione di cioccolata in tazza e prodotti del progetto Semi-Liberi.

A causa del previsto maltempo, a Correggio sono previste variazioni nel programma degli eventi di oggi. Il Mercanatale è rinviato a domenica prossima, annullati gli stand in corso Mazzini. Confermati invece alcuni eventi all’ex negozio Manila, le mostre "Be my voice. La Via Crucis", "Lupo Alberto a Correggio" a palazzo dei Principi e "Retro Correggio Invaders" a palazzo Contarelli.

Attivo il Cortile di Babbo Natale in via Antonioli e confermato lo spettacolo "La tempesta" del Teatro Lab Mandriolo alle 16,30 alla sala spettacoli parrocchiale di Mandriolo.

A Fabbrico, invece, alle 18 è in programma l’accensione dell’albero di Natale dedicato alla pace, in via Roma a Fabbrico.