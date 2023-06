Evento benefico a Vezzano, moda, spettacolo e gastronomia per Nondasola onlus L'associazione 'Vezzano e dintorni Prore' organizza un evento benefico di moda e spettacolo per raccogliere fondi per l'associazione Nondasola onlus. Dalle 19 cena con stand gastronomici e alle 21 sfilata di abiti pret a porter, sposa, costumi da bagno. Presentatori Angela Booloni e Cristiano Gatti.