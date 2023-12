Evento di danza con ballerini e noti coreografi

Al teatro San Prospero in centro storico a Reggio – in via Guidelli – prosegue oggi e domani l’evento di danza condotto da alcuni noti e affermati ballerini e coreografi.

Si tratta di stage, workshop, masterclass, interviste e spettacoli serali, dal mattino alla sera, per una "full immersion" nel balletto.

Un evento rivolto in particolare a ballerini e appassionati di danza in generale, che possono imparare nuove tecniche da esperti nel settore come Tommaso Stanzani (nella foto), Oliviero Bifulco, Amalia Ruocco.

Si tratta di docenti conosciuti nel mondo della danza e della televisione, con bagaglio di esperienza professionale a livello internazionale, partecipando a trasmissioni tv e spettacoli di alto livello.

ð 342.179.1236 (segreteria@on-art.it).