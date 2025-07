"Evento visto da 5 milioni di utenti al mondo"

Il bilancio delle World Cup Final di pattinaggio disputate al PalaBigi nei giorni scorsi lo fa Gianmaria Manghi, il coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia Romagna: "Credo che si sia trattato di un’ottima manifestazione che la Regione ha fatto sua inserendola nella Sport Valley. Un evento internazionale che ha visto arrivare a Reggio quasi 800 atleti e che ben si inserisce nel concetto di sport e promozione del territorio. In pista, poi, un vero spettacolo sportivo con i migliori pattinatori al mondo". Potrà essere riproposta l’anno prossimo? "È presto da dire, perché su tre prove, quest’anno due sono state in Italia e una in Argentina. Bisognerà capire se verranno ancora assegnate all’Italia e poi all’Emilia Romagna. Vedremo".

Dal punto di vista organizzativo sono stati unanimi i commenti positivi degli addetti ai lavori, per il livello degli allestimenti e per la qualità del campo di gara che ha consentito performance dal livello tecnico altissimo. Apprezzato l’inserimento di alcune iniziative non previste nel programma originale come la gara "Last Chance" che ha assegnato un’ulteriore possibilità di accesso alla finale. E proprio alla Last Chance vanno "i ringraziamenti" dei due reggiani, Martina Stefani e Noah Cavallini, che vincendo tra gli juniores hanno poi fatto parte dei magnifici nove.

Nelle nove giornate del programma, sono stati complessivamente 775 gli atleti scesi in pista, quasi 500 i componenti degli staff, tra dirigenti, tecnici e ufficiali di gara. Sono stati assegnati 24 titoli, con l’Italia a cogliere 35 medaglie di cui 13 ori, 8 argenti e 14 bronzi. Al via atleti di 26 paesi di tutti i continenti, dall’Australia al Paraguay, dalla Costa d’Avorio alla Cina, passando per i tanti stati europei.

Si stimano in oltre 1.300 le presenze dirette e oltre 6.500 i pernottamenti complessivi nelle strutture ricettive. L’evento è stato molto seguito dai media tradizionali (Qn-il Resto del Carlino è media partner) e dai social con quattro ore di gara trasmesse da RaiSport. La trasmissione streaming integrale sul sito web della federazione internazionale ha contato circa 5 milioni di utenti al mondo. Particolarmente apprezzate anche le cerimonie protocollari, quella d’apertura con la sfilata delle bandiere e quella conclusiva, con il Galà dei Campioni, protagonisti i vincitori delle gare senior e con oltre 200 giovani pattinatori delle società sportive locali.

Così il Ct della Nazionale, Fabio Hollan: "Ho visto delle belle gare e un grandissimo livello dei nostri ragazzi. La presenza di alcuni fuoriclasse internazionali ha sicuramente reso questo evento un test molto importante, indicativo per affrontare al meglio Europei e Mondiali".

Claudio Lavaggi