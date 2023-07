Everelina, il suo spettro si aggira per il castello di Rossena

Una figura evanescente si aggira nottetempo, dolente, tra la rupe su cui sorge il castello di Rossena e la vicina torre di Rossanella. Un lembo di stoffa si muove alle folate del vento, attorcigliato a un cespuglio che cresce caparbiamente su una roccia. Le tracce portano al fantasma di Everelina, giovane il cui tragico destino s’innesta in un passato violento, secondo una leggenda. La storia della ragazza è stata raccontata nell’Ottocento da Agostino Cagnoli (1810-1846), che riprende una tradizione popolare d’incerta datazione, rilanciandola in versi con l’aggiunta di elementi frutto della fantasia creativa. Troviamo la poesia "Everelina di Rossena" nel 1841 sul giornale letterario "L’Espero", poi nella raccolta di Cagnoli "Poesie varie" (Calderini, 1844). L’immaginario collettivo ha in seguito rafforzato la vicenda spettrale.

La leggenda di Everelina ci catapulta nei sotterranei di Rossena, tra topi, lamenti e sgherri. Lì da molto tempo è incatenato Cildo, vittima dello spietato Usvaldo per questioni di rivalità e potere. Il prigioniero ha una figlia, Everelina, spiega Cagnoli. Con lo scorrere degli anni nella memoria della ragazza il volto del genitore va sbiadendo, se non fosse per i racconti della madre, che ravvivano ricordi e speranze. A questo punto, un primo colpo di scena, che pone Everelina al centro della poesia, facendone la protagonista: ella decide di partire. Ha come meta la roccaforte di Usvaldo, descritta come un luogo truce, orrendo, degno di un tiranno. Eccola "bella come l’amore e la speranza" sfidare tenebre, animali selvatici e temporali. Sono le difficoltà tipiche dei viandanti dei secoli scorsi. I pericoli non la fermano, riesce a raggiungere la meta. Le suppliche della giovane per la liberazione del padre sembrano colpire Usvaldo, solitamente animato da odio e sete di vendetta. Ma è solo un attimo, perché il castellano propone un baratto: Cildo in cambio della fanciulla. In caso contrario, il rivale sarà decapitato. Lo scambio viene fatto.

Everelina, incoronata di rose e viole, prima di concedersi a Usvaldo, chiede di poter pregare al sole che sorge, simbolo del Cristo. La ragazza s’inginocchia sui bastioni e prega. Poi, con un balzo, "si gettò d’un saltogiù per l’interminabile ruinaove più non l’aggiunse occhio mortale.Solo un suo vel, che nel cader si sciolseda quel gelido sen, lieve ondeggiaval’aure, qual candida pennad’un’ uccisa tra il vol pura colomba". La poesia di Cagnoli all’epoca ha avuto un’apprezzabile divulgazione, che ha catapultato lo spettro oltre i confini territoriali e dei secoli. Del resto, le leggende non hanno catene. E c’è di più: una mano ignota, una volta all’anno, accende per Everelina una candela sulle rocce del castello e poggia un mazzo di fiori da campo.

Massimo Tassi