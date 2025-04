Evita il bus e si schianta al distributore

Spettacolare incidente ieri pomeriggio alle 14,30 in via Emilia all’Angelo. Un’Alfa Romeo Stelvio, guidata ad alta velocità da un trentenne di origini straniere, per evitare di scontrarsi contro un autobus, ha sterzato violentemente andandosi a schiantare contro il vicino distributore di benzina Q8, abbattendo la segnaletica commerciale e un alto palo di metallo che. Il palo, essendosi piegato lungo la carreggiata della strada, ha bloccato la circolazione per circa mezz’ora.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale per i rilievi del sinistro e regolare il traffico, i vigili del fuoco e l’ambulanza.

Dopo le 15 il transito dei veicoli è ripreso a senso alternato, fino alla rimozione del palo. Il conducente dell’auto incidentata non ha riportato traumi gravi, sul posto sono accorsi molti residenti e lavoratori della zona, spaventati dal fortissimo rumore provocato dallo scontro.

I due passeggeri dell’automobile hanno rifiutato le cure mediche, non avendo riportato ferite gravi.

