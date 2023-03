"Evitabile la spesa di 10mila euro per far traslocare l’edicola"

"Lo spostamento dell’edicola costa 10mila euro, a carico della collettività, ma si sarebbe potuto evitare". Lo afferma il gruppo "Alternativa civica per Sant’Ilario e Calerno" riflettendo sull’inizio dei lavori di ristrutturazione di Piazza IV Novembre. Primo atto: lo spostamento della rivendita in Piazza della Repubblica. "che solo due anni fa fu oggetto di un altro intervento di miglioramento e ora è un cantiere aperto con consistenti tagli sull’asfalto per posare tubazioni e cavi".

Alternativa ricorda di aver proposto al sindaco Perucchetti di lasciare temporaneamente l’edicola nella sua collocazionee, prevedendone poi lo spostamento in un negozio delle piazze: "Proposta nemmeno presa in considerazione. Ora il costo deve essere sostenuto con soldi pubblici perché il Comune ha rinnovato nel dicembre 2021 la concessione all’edicola per 12 anni. La Giunta non era a conoscenza del progetto di ristrutturazione della Piazza? Sono decenni che se ne parla e una condizione era lo spostamento. C’era bisogno di rinnovare la concessione fino al 2032?"

L’intervento è finanziato con 515mila euro del Pnrr, compresi i circa 10mila per l’edicola. "Per la solita ostinazione di evitare il confronto - sottolineano Alberto Iotti e i consiglieri di Alternativa -, la maggioranza è riuscita a fare un filotto di risultati negativi: eliminare alcuni parcheggi e peggiorare esteticamente Piazza della Repubblica appena sistemata, spostare l’edicola con oneri a carico della collettività, rifunzionalizzare Piazza IV Novembre togliendo parcheggi".

f.c.