Evitiamo truffe e raggiri: in cattedra il sindaco e le forze dell’ordine

Come si evitano truffe e raggiri? Utilizzando la rete. Tra cittadini che mettono a disposizione le informazioni, ad esempio, o in quella che scaturisce dalla collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Stasera alla sala civica in rocca a Novellara si parla di come difendersi da pericoli e truffe grazie alla condivisione delle informazioni e alla collaborazione con vicini, polizia e carabinieri, nell’incontro dal titolo "Novellara In Rete", con il sindaco Simone Zarantonello, il comandante della locale caserma dei carabinieri, Raffaele Lisbino, il comandante della polizia locale Francesco Crudo, rappresentanti di Croce rossa e Protezione civile. In particolare, la Croce Rossa illustrerà il funzionamento del 112, il Numero Unico di Emergenza Europeo, mentre la Protezione civile parlerà del suo impegno in paese. E verrà consegnato un riconoscimento per la cittadinanza onoraria del tenente Pasqualino Lufrano, ex comandante della locale caserma dei carabinieri, che ha sempre dimostrato competenza, responsabilità e umanità.

Nel corso di questi anni di lavoro a Novellara si è mostrato sempre disponibile al confronto, interpretando il proprio ruolo in chiave moderna. Sempre presente sul territorio, molto attivo anche durante la pandemia, capace di ascolto, di aiuto e sostegno, Lufrano è stato anche il promotore di iniziative di volontariato.

a.le.