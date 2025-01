Ex allevamento: "Quella è un’area privata"

In merito alla situazione di degrado dell’ex allevamento suinicolo in località Bocedro di Castelnovo Monti, oggetto dell’intervento del consigliere di minoranza Mattia Casotti e di alcuni cittadini della zona, risponde il vicesindaco Daniele Valentini (foto): "La situazione è annosa e purtroppo molto complessa – dice –. Stiamo parlando di un’area privata, con strutture abbandonate da anni, che fu anche al centro di un procedimento fallimentare che ha ulteriormente allungato i tempi per un possibile risanamento".

"Da tempo l’amministrazione lavora per cercare una soluzione – prosegue il vicesindaco –. Siamo costantemente in contatto anche con la Regione, che per questi interventi di risanamento ha la possibilità di accedere ad appositi finanziamenti, però la richiesta non la può fare il Comune: deve essere fatta dai proprietari".

Valentini esprime la massima comprensione per le lamentele degli abitanti della zona attigua all’ex allevamento suinicolo di Bocedro: "Comprendiamo il desiderio dei residenti di vedere un superamento dell’attuale situazione di disordine, anche noi siamo impegnati su questo obiettivo, in primis la messa in sicurezza delle coperture dei capannoni più deteriorati".

"In merito all’intervento del Comune con l’accensione di un mutuo di cui il consigliere Casotti non ha trovato alcun riscontro nel bilancio di previsione – precisa – come hanno avuto modo di illustrare sia il sindaco Emanuele Ferrari che l’assessore Giorgio Severi in consiglio comunale, rispondendo appunto al consigliere Casotti, in questo caso il Comune non ha nessuna possibilità di ascrivere a bilancio fondi per intervenire su aree di proprietà privata".

"Continueremo comunque a seguire la situazione con grande attenzione – conclude – valutando ogni possibilità per riuscire ad avviare un intervento risolutivo".

Settimo Baisi