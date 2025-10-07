Ex Banca d’Italia, il futuro: "Il rilancio del centro può partire dall’edificio. Il Comune sia coraggioso"

"Vorrei che questo luogo diventasse importante per il rilancio del centro storico di Reggio Emilia. Ma sono un po’ sorpreso del poco interesse per un immobile nella piazza principale del ventesimo comune italiano...". Edoardo Onofri, proprietario dell’ex Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio – rilevata nel 2022 dalla sua società friulana Penta Investments – ha messo a disposizione lo storico edificio per le Giornate del Fai, anche per aumentarne l’appeal e lanciare un appello urbi et orbi ad imprenditori e Amministrazione.

Onofri, lei possiede questo immobile da tre anni. In questo tempo non c’è mai stata una trattativa concreta?

"Da quando abbiamo fatto questo investimento, ci sono state diverse interlocuzioni. Da Conad a qualche ente pubblico i cui tempi però si sono rivelati lunghi per mettere in piedi un’operazione, fino all’università che sarebbe stata la soluzione che mi avrebbe più fatto piacere, ma non è decollata. So che è cambiato il rettore, forse non è una priorità al momento".

E voi, direttamente, non avete intenzione di intraprendere un’attività all’interno?

"Abbiamo fatto diverse proposte già a suo tempo. Ma a fronte di tanti solleciti, abbiamo trovato un po’ di immobilismo, poi capisco che il momento non fosse così proficuo visto che nel frattempo ci sono state le elezioni ed è cambiata la giunta".

Avete incontrato l’assessora al centro storico, Stefania Bondavalli?

"Sì, c’è un dialogo costante in corso. Noi ci siamo resi disponibili, dal canto nostro, a occuparci dei pochi lavori di ristrutturazione di cui necessita l’edificio che è in condizioni ottimali. Tanto per dire, Bankitalia aveva già appaltato uno studio all’università La Sapienza di Roma riguardo alla classificazione anti-sismica che va da 0 a 1: l’immobile è certificato a 0,8; è quasi perfetto. Insomma, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Noi siamo a disposizione, ora la palla in mano ce l’ha l’Amministrazione".

Puntate a vendere?

"No. Non è il nostro primo pensiero e non vogliamo speculare rispetto all’investimento fatto. Poi però non voglio essere ipocrita, sono un imprenditore e tutto in questo mondo è in vendita a determinate cifre. Però in primis vorremmo concretizzare qualcosa per il bene della città perché sappiamo che, al giorno d’oggi con tutti i problemi che hanno i centri storici come li ha anche Reggio, questo potrebbe rappresentare un importante rilancio strategico. Però i proclami a parole non bastano".

Cosa potrebbe sorgere nell’ex Banca d’Italia?

"Potenzialmente tutto. Da piano regolatore potrebbe insediarsi un negozio, un albergo o una funzione pubblica che è quella che prediligerei. Ripeto, l’importante è valorizzarlo come siamo riusciti a fare in altre parti d’Italia dove gestiamo diversi immobili affittati a grande distribuzioni e amministrazioni; è il nostro lavoro".

Il problema per tanti, pubblico e privato, è il caro affitti.

"Chiederei il minimo previsto dall’osservatorio dell’Agenzia delle Entrate. Non voglio specularci, poi ovvio che non possiamo rimetterci al netto di Imu e tasse".

Ha un sogno o un modello a cui guarda per il futuro?

"Mi piacerebbe che il Comune puntasse su questo luogo, magari in funzione turistica. Se non sarà possibile allora sonderemo il terreno privato, salvaguardando la qualità. Penso per esempio all’operazione di Aspiag, il gruppo che detiene Despar, che aperto nel teatro Italia a Venezia il supermercato più bello d’Italia. Ora però godiamoci le giornate del Fai: ci aspettiamo grande affluenza e invito a visitare l’edificio che ha un pregio monumentale. Spero che l’Amministrazione avrà la stessa sensibilità".