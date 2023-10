Ex bancario diventa rapinatore: pena definitiva, finisce in carcere

Torna in stato d’arresto l’ex impiegato bancario Gianni Lasagni, 79enne di Guastalla, in passato autore di rapine in banche e farmacie. Stavolta per lui è diventata definitiva la pena di otto mesi di reclusione per una rapina messa a segno nell’aprile del 2019 alla farmacia comunale di via Palladio a Verona. Camuffato con una parrucca da donna in testa e occhiali da sole sul volto, si era finto un normale cliente chiedendo del Viagra. Poi aveva minacciato la farmacista con una bomboletta di spray urticante, per poi farsi aprire le casse dalle quali aveva preso il denaro. La vittima aveva poi riconosciuto il rapinatore leggendo di un reato simile messo a segno pochi giorni dopo a Brescia. Ora la sentenza di condanna è diventata definitiva e ieri mattina i carabinieri del Radiomobile di Guastalla hanno eseguito il provvedimento di arresto, con l’ex bancario che deve espiare la pena detentiva a suo carico. Si sarebbe trasformato in rapinatore un po’ per amore di una donna sudamericana e un po’ per vendetta contro la banca per cui lavorava e che riteneva causa del suo dissesto economico.