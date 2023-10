Ex biblioteca comunale addio: ieri è iniziata la demolizione

Addio all’ex biblioteca comunale di Campagnola. Come previsto, nonostante il maltempo, ieri sono stati avviati i lavori di demolizione dell’edificio, in centro al paese, che dovrebbero proseguire anche oggi, con chiusura di una parte del parcheggio di via Marconi e via Vettigano. Diversi cittadini hanno osservato la grossa pinza meccanica che ha staccato i pezzi dell’edificio. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo spazio per ludoteca, uffici comunali e tre locali per le sedi delle associazioni e per il centro giovani al secondo piano. Il progetto complessivo ha un costo di 944 mila euro.