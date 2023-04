L’ex Br Franco Bonisoli incontra la figlia di Moro a Reggio Emilia: la svolta grazie a un parroco

Reggio Emilia, 15 aprile 2023 – “Un conto sono i valori. Un altro è l’ideologia. Oggi, per me, la vera rivoluzione, è il dialogo fra ‘noi’ e ‘loro’". Parole pronunciate da Franco Bonisoli, reggiano, membro di spicco, oggi ravveduto, delle Brigate Rosse, che giovedì sera ha parlato davanti a una platea di almeno 350 persone, all’interno della chiesa di San Luigi Gonzaga.

Da sinistra Franco Bonisoli, Agnese Moro e padre Guido Bertagna

Un’audience formata da persone che gli ‘anni di piombo’ li ha subiti, e da chi, invece, ha avuto un ruolo attivo nella lotta armata, come Loris Tonino Paroli, altro militante delle Bierre, seduto in prima fila, con cui Bonisoli si è scambiato un intenso abbraccio, intrattenendosi al termine della serata. Ma anche, tanti ragazzi con la curiosità di volerne sapere di più. Bonisoli - che oggi vive a Milano ed era tornato a Reggio un’altra volta, nel novembre del 2016 - nel luogo dove tutto ebbe inizio ("Ma quello è il passato"), racconta il suo percorso. Lo fa al fianco di Agnese Moro, figlia di Aldo, l’ex presidente della Democrazia Cristiana, rapito e ucciso dai brigatisti nel 1978, con cui da anni visita le città italiane per parlare della giustizia riparativa. Proprio come quella di giovedì sera a Reggio, in un incontro reso possibile dal centro reggiano ’Anfora’, in collaborazione con la stessa parrocchia e la cooperativa sociale ’L’Ovile’.

Bonisoli compie un breve excursus della sua entrata in clandestinità a 19 anni, era il 1974. Quattro anni dopo, nel 1978, viene arrestato e assegnato al regime di massima sicurezza: "E il carcere, più era duro, più faceva indurire". Quattro processi, altrettanti ergastoli, a Milano, Roma, Genova e Torino. Ma lì avviene qualcosa. "Il carcere a Torino era nuovo. C’erano disservizi di ogni genere. L’allora direttore ci venne a parlare. Ci chiese di istituire una commissione di detenuti che segnalasse ciò che non funzionava. Per me fu una cosa stravolgente. Costituimmo quella rappresentanza e iniziammo a dialogare su come risolvere i problemi. Furono favoriti i rapporti con l’esterno. Il livello di belligeranza evaporò". Da lì, a 28 anni, una crisi esistenziale. Le riflessioni in carcere, a Nuoro, con un altro reggiano, Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Bierre, anche lui detenuto, e la decisione di farla finita: "Dignitosamente. Con uno sciopero della fame durissimo. Eravamo in sei, c’era anche un terzo reggiano, Roberto Ognibene. La svolta avvenne grazie al cappellano del carcere, che in una lettera si definì ‘profondamente preoccupato per 6 miei fratelli, che stavano facendo lo sciopero della fame’". La politica che ‘scopre’ e si interroga sulle condizioni carcerarie di allora, le visite di Marco Pannella ("Me lo trovai sdraiato sulla branda della mia cella") e dell’ex sindaco Renzo Bonazzi, divenuto parlamentare, la discussione che porta all’introduzione, nel 1986, della Legge Gozzini e quella dell’anno successivo, che prevedeva sconti di pena per chi si dissociava dalla lotta armata. "Il mio debito con la giustizia l’ho pagato in pieno – dice –. Ciò che però non avevo pagato era quello nei confronti di coloro a cui avevo fatto del male".

Ecco, quindi, la giustizia riparativa. "Sono state pronunciate parole fortissime. Ce le siamo dette e ascoltate. Lo abbiamo fatto grazie all’attività di Don Guido Bertagna (presente alla serata, ndr), ai mediatori e ai tanti giovani che sono intervenuti. Le loro domande, sono state uno stimolo per tutti noi. Oggi mi sono ricostruito una vita, ho una famiglia, dei figli. Soprattutto ho trasformato un profondo senso di colpa, in un senso di responsabilità. Sul piano personale mi ritengo sconfitto, perché la violenza chiama solo altra violenza; la spersonalizzazione dell’avversario, porta solo all’inesistenza delle relazioni".