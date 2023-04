Ex centrale Eva e sede della Cri "Soluzione tardiva ed elettorale"

Botta e risposta sul progetto, annunciato dal candidato sindaco Fabio Testi, della coalizione di centrosinistra, di utilizzare l’ex centrale Eva di EnCor, a Correggio, come futura sede della Croce rossa locale.

Il candidato sindaco della coalizione "Si può fare", Giancarlo Setti, ha contestato le modalità utilizzate per l’annuncio, segnalando come sullo stesso tema l’ex giunta comunale non avrebbe manifestato in questi anni alcun interesse.

Testi ha replicato spiegando che finora la disponibilità dell’immobile non era del Comune e, dunque, non sarebbe stato possibile prendere delle decisioni.

Ma Setti rilancia: "Nel maggio 2021 il gruppo M5S aveva chiesto alla giunta, di cui Testi faceva parte, la destinazione dell’ex sede EnCor, tornata in possesso del Comune ben un anno e mezzo prima. La risposta fu priva di ogni spiraglio progettuale. A distanza di quasi due anni si comunica l’assegnazione dell’immobile a nuova sede della Croce Rossa; non come una legittima richiesta nel programma di un candidato sindaco, ma come comunicazione di un dato di fatto, cioè di un atto amministrativo già compiuto, del quale nessuno, neanche la Croce rossa, fino a pochi giorni fa conosceva. L’annuncio di Testi è una soluzione tardiva da campagna elettorale alla ricerca di un facile consenso".