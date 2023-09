Ex circolo, gli incontri sul progetto

A San Girolamo di Guastalla proseguono i lavori di ristrutturazione dell’ex circolo della frazione, chiuso da tempo e destinato a diventare un centro polivalente per il paese.

Nei giorni scorsi sono state effettuate demolizioni interne e ad ottobre sono previsti nuovi incontri coi cittadini della frazione interessati al progetto di gestione della futura struttura. Si prevede l’allestimento di ambulatorio medico, spazio vendita di beni di prima necessità, un magazzino deposito, una cucina, al primo piano una sala civica e altre due stanze per attività varie, sala prove musicali, doposcuola. All’esterno un parcheggio, un’area per carico-scarico materiale, oltre ad un’area verde con giochi per bambini e sedute per attività all’aperto. Il progetto viene finanziato da un contributo in denaro pubblico di un bando regionale.