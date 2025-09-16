Ex compagna in lacrime: "Era un papà meraviglioso. Sapeva farsi voler bene"

di Giulia Beneventi

Khadija Bara, ex compagna di Claudio Citro, si accascia sul prato davanti alle camere ardenti dell’arcispedale Santa Maria Nuova. Scoppia in un pianto disperato, confortata da un’amica. Il 41enne con cui 18 anni fa ha avuto un figlio è morto ieri mattina in circostanze ancora da chiarire del tutto. L’uomo si trovava al forno Castagnoli di Massenzatico, all’alba di ieri. Secondo quanto emerso era in uno stato di forte alterazione, scalzo e probabilmente ferito, e avrebbe dato in escandescenze nei confronti della polizia di Stato e degli operatori del 118, allertati con diverse chiamate dai residenti della zona. Cercare di calmarlo sarebbe stato impossibile, al punto da usare il taser. Caricato in ambulanza, Citro è deceduto poco dopo, nel tragitto verso il Santa Maria Nuova.

"L’avevo sentito l’altro ieri, mi chiamava spesso" racconta l’ex compagna mostrando una chat in cui gli aveva inviato una foto del figlio. A dirle cosa era accaduto è stato l’avvocato Federico De Belvis: "Mi ha detto che c’era stata una disgrazia a Massenzatico – aggiunge –. Io però non so nulla di quello che è successo. So solo che quando sono arrivata qui Claudio era già nella camera mortuaria". "Era il papà migliore del mondo – dice piangendo – nessuno come lui. Nostro figlio, Antonio, era qui con me questa mattina". Dopo la separazione dalla prima compagna, avvenuta nel 2011, Citro ha avuto un altro figlio con un’altra donna, poi anche con lei la relazione è finita.

Altri parenti del 41enne ieri pomeriggio erano in viaggio verso Reggio da Salerno, città da cui proveniva Citro. "L’abbiamo saputo neanche un’oretta fa, tramite degli amici in comune" dice Giuseppe Rocco, che conosceva da molto tempo Citro. "Da vent’anni circa – precisa poi –. Aveva le sue cose, sì, ma si è sempre fatto voler bene da tutti e non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri".