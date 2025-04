Ex elementari De Amicis. Lavori di ristrutturazione ormai agli sgoccioli

È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli, burocratici e tecnici, ma ora sembra volgere al termine l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex scuola elementare De Amicis di Rolo. Proprio nei giorni scorsi il sindaco Ruggero Baraldi (foto), con il dirigente scolastico locale hanno effettuato una visita all’interno dei locali, ormai ristrutturati, "per poter studiare le migliori soluzioni organizzative che l’edificio offre, in concomitanza con le ultime lavorazioni rimaste e la conclusione imminente dell’installazione e collaudo dell’ascensore".

Il fabbricato scolastico è inagibile dal maggio del 2012, in seguito alle forti scosse di terremoto che avevano reso necessario chiudere anche alcuni istituti scolastici, in particolare tra Reggiolo e Rolo, sostituiti con altre strutture alternative per garantire l’attività didattica agli studenti del territorio. La fine dei lavori era stata prevista già per lo scorso anno, ma alcuni interventi per risolvere alcuni problemi tecnici – tra cui le infiltrazioni d’acqua nel vano ascensore – aveva fatto rinviare ulteriormente la conclusione delle attività di cantiere.