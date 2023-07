Ex elettricista 70enne stroncato da un malore mentre è in vacanza

E’ stato ricoverato in ospedale per un malessere improvviso mentre si trovava in vacanza a San Benedetto del Tronto. Poi le condizioni sono peggiorate, fino al decesso. Vasto cordoglio a Reggiolo per la scomparsa di Lorenzo Baldo (foto), 70 anni, elettricista dell’Enel in pensione. Nel 2016 aveva affrontato il grave lutto per la scomparsa improvvisa del figlio Daniele, 28 anni, elettricista Enel, vittima di un incidente stradale mentre tornava da una notte di interventi di emergenza in seguito a un violento temporale. Lorenzo aveva voluto ricordare il figlio con un annuale Vesparaduno, organizzato insieme agli amici di Daniele, con un successo sempre crescente.

Lorenzo Baldo lascia la moglie Donata Caramaschi, le figlie Elena e Laura, le nipoti e altri parenti. La salma sarà trasferita nel tardo pomeriggio di oggi dall’agenzia Losi all’abitazione di via Paisiello a Reggiolo, da dove mercoledì 12 luglio alle 9,20 partiranno i funerali per la chiesa parrocchiale del paese e per il cimitero locale. Eventuali offerte all’oratorio San Giuseppe di Reggiolo.