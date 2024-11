Ex Foro Boario, segnalazioni a raffica: "Mercato abusivo di animali. Uova non tracciate, gravi rischi"

Animali da reddito, e non, ammassati uno accanto all’altro in gabbie piccole, arrugginite, e senza dispenser d’acqua. Ma non solo, anche uova senza alcuna etichetta di tracciabilità. Sono venduti per pochi euro nell’area del parcheggio dell’ex foro Boario, adiacente a via Manfredi, la domenica mattina in un mercato verosimilmente abusivo. "La maggior parte degli animali sono malati e i prodotti alimentari, come le uova, non si sa neppure da dove provengano". A denunciare un’attività che sembra essere illecita e che metterebbe a rischio la salute pubblica, non rispettando neppure il regolamento sul benessere animale, è l’animalista Stefania De Bartolo (nella foto con Dario De Lucia) "A inizio novembre una conoscente mi ha riferito che la polizia municipale era intervenuta in questo mercato, sequestrando tre gatti (di cui uno privo di un occhio) rinchiusi in una gabbia, per affidarli all’Enpa – spiega la volontaria –. Io però non conoscevo questo traffico di animali, quindi domenica scorsa sono andata a verificare". Dieci macchine in sosta con i bauli aperti, al loro interno celle in metallo contenenti svariati animali, è quello che ha riscontrato la donna in via Fratelli Manfredi: "Gli ambulanti sono perlopiù uomini anziani italiani, con l’accento reggiano – rivela –. Nei sedili anteriori delle auto qualcuno nasconde galline e conigli già abbattuti, che a quanto pare venderebbero anche facilmente: quella mattina un venditore infatti mi ha confessato di aver appena dato via tre conigli". Tra gli animali ci sarebbero colombi pavoncelli, canarini, pappagalli, kakariki, anatre, porcellini d’india; mentre tra i prodotti alimentari, oltre alle uova, verrebbero vendute verdure e damigiane di vino non etichettate. "Posso capire che non tutti hanno la stessa sensibilità per gli animali, ma con le uova non tracciate si rischia di contrarre la salmonella, è una cosa grave", sottolinea l’animalista. Pur andando contro la sua etica, ha acquistato due porcellini d’india e un coniglio: "Ero andata lì per documentare e denunciare questo commercio assurdo, ma non ce l’ho fatta a non salvare qualche animale, soprattutto quando mi hanno detto che se non fossero stati venduti li avrebbero uccisi. La vendita è ‘in nero’ ma alla luce del sole". Dunque, senza scontrino fiscale. "Quando li ho portati dal veterinario però – aggiunge – ho scoperto che i porcellini d’india hanno gli ascaridi e i coccidi, parassiti letali se non curati. Mi è dispiaciuto, perché gli animali non si tengono in questo stato". Gli ascaridi tra l’altro sono vermi parassiti in grado di infestare molti mammiferi, tra cui l’uomo. "Una volta curati, regalerà gli animali – dice –, la porcellina d’india è pure incinta. Se qualcuno fosse interessato può contattarmi su Facebook alla pagina ‘Stefania Jade De Bartolo’". Il mercato andrebbe avanti da mesi, recando pure disagi ai residenti: "I cittadini hanno più volte segnalato la situazione alla Municipale. In estate mi hanno riferito di aver visto gli animali agonizzanti senza acqua ed esposti al sole". Stefania così ha inviato una segnalazione, corredata da foto e video, al consigliere di Coalizione Civica, Dario De Lucia, che ha appurato l’abusività del mercato al foro Boario, illegalità tra l’altro denunciata da ‘Striscia la notizia’ già nel 2022 per la vendita di prodotti rubati.

"Si sta violando la normativa comunale e tutte le leggi sulla tutela del benessere animale, oltre quelle sanitarie – commenta De Lucia –. Per questo motivo, ho segnalato la situazione alle forze dell’ordine, all’Ausl e al Comune", ribadendo che "il benessere degli animali non può e non deve essere sacrificato in nome del profitto o della trascuratezza. Ogni animale ha diritto a rispetto, a una cura adeguata e a condizioni di vita dignitose. Un mercato illegale non solo espone gli animali a condizioni spesso inadeguate e disumane, ma rappresenta anche un pericolo per la salute pubblica, poiché la mancanza di controlli sanitari espone anche le persone a pericoli".