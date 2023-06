Ex Genio Civile: "Manutenzione? È stata fatta"

"Mercoledì a Gatta si è verificato un evento particolarmente intenso che ha causato l’esondazione del Rio Spirola, dove nel passato sono stati eseguiti interventi di manutenzione".

Ad affermarlo è Federica Pellegrini, dirigente dell’ufficio sicurezza territoriale e Protezione civile di Reggio (ex Genio Civile). La manutenzione dei corsi d’acqua è finita sotto accusa dopo lo straripamento del torrente nella frazione di Castelnovo Monti, un evento che è stato causato da detriti, alberi e pezzi di legno che hanno bloccato il passaggio dell’acqua sotto i ponti, causando l’esondazione.

Federica Pellegrini, in questi giorni i cittadini di Gatta hanno soprattutto contestato la mancata manutenzione dei ponti e dell’alveo del torrente: quali sono le vostre risposte alle polemiche, per le condizioni del Rio Spirola, dopo gli allagamenti?

"A Gatta è avvenuto un evento molto intenso e notevole, fortemente condizionato dalla presenza di attraversamenti stradali (ponti) dove si sono fermati esemplari arborei".

Il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini ha affermato che negli ultimi quattro anni il Comune aveva sollecitato il Genio Civile per una maggiore pulizia dei torrenti e anche per le condizioni del Rio Spirola. Quali sono le opere realizzate nel torrente di Gatta?

"Il nostro servizio fa manutenzione in base alle risorse a disposizione. Qualche intervento di manutenzione è stato eseguito nel Rio Spirola a Gatta. Ribadisco che giovedì c’è stato un evento davvero notevole che ha provocato una piena improvvisa".

Quali sono i vostri provvedimenti dopo l’emergenza in via Botteghe che ha provocato dei danni anche alle abitazioni?

"Mercoledì pomeriggio, subito dopo la bomba d’acqua che ha colpito la zona di Gatta, siamo rapidamente arrivati sul posto perché eravamo impegnati già a Ponte Secchia nel comune di Baiso. In questi giorni abbiamo continuato le nostre attività. Abbiamo inoltre già preso in carico la situazione di una frana per un distacco di una scarpata del Rio Spirola vicino a un piazzale. Abbiamo subito predisposto, dopo un incontro con un tecnico del Comune, gli interventi urgenti".

