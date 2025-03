Ex Inalca, sos dei residenti: "Macchè bonifica, qui c’è amianto"

Tra il dire e il fare c’è di mezzo ancora… l’amianto "in quantità considerevole nelle aree che, sulla carta, sarebbero state già bonificate". Lo denunciano dal comitato civico composto da residenti nei quartieri attorno allo stabilimento Inalca di via Due Canali. Si tratta sì di aree pubbliche, ma anche private dato che alcuni cittadini che hanno ricevuto il kit fai-da-te per la rimozione autonoma "dopo essersi consultati con autorevoli esperti, si sono guardati bene dal procedere a causa della pericolosità del rifiuto: la Regione consente la micro raccolta di amianto compatto, ma non di scaglie friabili, ancora presenti sul territorio".

Il sindaco Massari ha emesso varie ordinanze per la rapida rimozione dei residui pericolosi ma, sottolinea il Comitato Amianto Zero, "decine di famiglie sono ancora in attesa che sia effettivamente messa in pratica anche l’ordinanza sindacale 8 del 22 febbraio che impone di bonificare le aree pubbliche e le pertinenze private (balconi, cortili, davanzali) dai frammenti di cemento-amianto ritrovati dai cittadini. Evidentemente le attività di rimozione sono state finora condotte con molta approssimazione e senza un preciso piano di lavoro. Duro il commento: "Il rogo ha dimostrato, per l’ennesima volta, che gli amministratori reggiani rincorrono le emergenze, riducendo la gestione della Cosa pubblica ad un’impersonale macchina".

Per il ‘Comitato Amianto Zero’, chi afferma che alcune aree siano state completamente bonificate si prende "una responsabilità molto alta". Il gruppo è tra l’altro in attesa di essere ricevuto da sindaco e assessori competenti, dopo aver fatto una richiesta urgente il 5 marzo: "Se consideriamo l’erosione della partecipazione politica, è evidente la necessità di rimettere al centro il garbo istituzionale e la pari dignità di tutti i comitati che intendano confrontarsi con l’Amministrazione comunale. Non è suo compito dare giudizi di valore sui comitati, affidando il monopolio dell’informazione e della gestione della salute pubblica a gruppi affini alla maggioranza". Il violento rogo dell’Inalca scoppiò oltre un mese fa, nella notte dell’11 febbraio, un grave incendio che ha devastato l’azienda leader nel settore delle lavorazioni di carni, causando ingenti danni alla struttura di 50mila metri quadri. Subito l’attenzione si alzò sui materiali di amianto interessati dalle fiamme, con l’amministrazione che ha immediatamente programmato una bonifica, chiudendo il vicino parco della Resistenza.

Francesca Chilloni