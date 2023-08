Ex Macello e Macchine Utensili Quattro siti saranno bonificati

Quattro aree produttive della nostra provincia, che una volta dismesse hanno lasciato intorno zone potenzialmente contaminate, verranno bonificate. Figurano infatti tra le diciotto scelte nel territorio regionale, che saranno liberate da residui e scarti di lavorazione: in totale sono stati stanziati oltre 27 milioni nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per risanare i terreni. Si tratta di siti cosiddetti ‘orfani’: ovvero di aree potenzialmente inquinate per le quali il responsabile dell’inquinamento non è individuabile, non c’è più oppure non provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge. In questi casi gli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale sono in carico alla pubblica amministrazione.

La Regione aveva inizialmente candidato 33 siti, tra i quali il Ministero ne ha scelti 18. "Sta partendo una grande operazione di rigenerazione ambientale, grazie alla quale saranno restituiti alle amministrazioni, ai cittadini e al tessuto imprenditoriale spazi importanti - commenta Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente -. Si tratta di realtà che finalmente potranno essere oggetto di un nuovo sviluppo sostenibile". In Emilia-Romagna il piano coinvolge sedici Comuni: la Regione ha approvato lo schema d’accordo con il ministero dell’Ambiente e gli enti locali che prevede la realizzazione degli interventi di bonifica entro il 30 marzo 2026. In provincia sono interessati i Comuni di Reggio, Albinea e Casalgrande, per quattro interventi destinatari di una somma totale di oltre 3 milioni e 200mila euro.

Area ‘Gold’

Si trova a Reggio in via Asseverati a Masone, in una piccola zona artigianale e commerciale. Sono stati stanziati 487mila euro. A seguito di accertamenti fatti nel 2003 dalla Forestale, in parallelo a operazioni di urbanizzazione, furono rilevati interramenti di materiale non conforme, di origine inerti con provenienza da verificare. Sarà rimosso il materiale e la zona sarà riportata a una condizione di conformità.

Ex macello-Tecton

È collocato in via Galliano 10, è attualmente dismesso e in fase di riconversione. Restano residui dell’attività pregressa rilevati soprattutto nel suolo, oggetto di ripristino soprattutto attraverso la rimozione degli hot spot, cioè delle piccole zone dov’è presente una maggiore contaminazione di contaminanti. All’intervento vanno 858mila euro.

Rio Medici

Siamo a Casalgrande, dove si trova l’area ex Sin (Sito interesse nazionale) Sassuolo-Scandiano, istituito con decreto ministeriale 4682001 e poi derubricato a sito regionale. L’area è costituita da una porzione del Rio che attraversa una zona commerciale, lungo i cui argini è stato depositato nel tempo materiale non conforme. Sarà ripristinato l’alveo sul piano ambientale e idraulico. Le risorse destinate ammontano a un milione e 658mila euro.

Reggiana macchine utensili

Dagli anni Settanta, e fino al Duemila, sul sito - che si trova fuori dal centro abitato di Albinea - vi era un’attività ceramica. Dopo la dismissione, mentre veniva acquisita, sono stati rilevati interramenti costituiti da inerti e materiali di scarto, presumibilmente derivanti dalla lavorazione della ceramica. Sarà riportato alle condizioni di sicurezza e di conformità, con interventi di rimozione e di contenimento: stanziati 243mila euro.

al.cod.