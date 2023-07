Ex marito accusato di stalking "Le ha messo una telecamera in auto"

di Alessandra Codeluppi

Lei, una 41enne, impiegata, ha sporto denuncia in questura verso l’ex marito, sostenendo di subire atti persecutori. In novembre l’uomo, un 47enne artigiano, le avrebbe scritto su whatsapp che, se lei non avesse acconsentito a rapporti sessuali o inviargli foto da nuda, lui "le avrebbe presentato il conto del ristorante". E l’avrebbe minacciata di distribuire immagini che la ritraevano in intimità, pretendendo che lo informasse su tutto ciò che faceva, "altrimenti te la farò pagare". In maggio lui si sarebbe presentato a casa dei vicini dei suoi genitori - dai quali lei era tornata a vivere - chiedendo di installare telecamere rivolte verso il cortile per controllare la donna. Poi, pochi giorni dopo, di sera, lui sarebbe entrato nello spiazzo dei confinanti facendo scattare l’allarme. Non solo: lui si sarebbe spinto anche a montare una telecamera sulla macchina della donna. Il 24 maggio si è poi presentato a casa dei suoceri armato, con una pistola ben visibile alla cintura e un coltello legato alla fondina, sostenendo che l’ex moglie era in auto con ucraini e dicendo alla propria figlia che "doveva fare la guerra agli ucraini". In giugno poi lui avrebbe iniziato a cercarla anche sul posto di lavoro. Per il 47enne è stata formulata l’ipotesi di stalking aggravato, perché commesso verso l’ex coniuge. Il pm Giulia Galfano ha chiesto una misura cautelare. Il gip ha accolto la domanda, disponendo il divieto di avvicinamento alla donna. La donna sostiene che gli episodi si siano susseguiti dal novembre 2022: nel gennaio di quest’anno la coppia si è separata e fino ad aprile l’uomo avrebbe sospeso le condotte, per poi ricominciare fino a giugno. Il 47enne è comparso ieri davanti al gip Andrea Rat, per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia: assistito dall’avvocato di fiducia Mattia Fontanesi, si è avvalso della facoltà di non rispondere.