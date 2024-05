Ex poliambulatori occupati dall’Aq16. L’Ausl denuncia

L’Ausl di Reggio ha denunciato gli attivisti del centro sociale ’Aq16’ che il Primo maggio hanno occupato l’edificio di proprietà aziendale di via Monte San Michele, ex sede dei poliambulatori. Con la protesta Aq16 chiede che lo stabile (in disuso da tre anni) non venga venduto, ma recuperato a favore della cittadinanza.

"Di fronte all’incessante svendita del patrimonio pubblico a vantaggio della speculazione immobiliare abbiamo deciso di agire una rottura, prendendo noi in mano il martelletto dell’asta, per dettare i termini di come gli spazi possono e devono essere adattati per vivere una città inclusiva e sostenibile", dicono gli occupanti nella rivendicazione.

La direzione dell’azienda sanitaria reggiana ribatte ricordando che per la cessione dello stabile è in corso un’asta pubblica, mentre i proventi contribuiranno al finanziamento per la realizzazione del padiglione Mire (l’ospedale della maternità e l’infanzia), i cui lavori sono in corso. Inoltre, sottolinea l’Ausl, "il Pru (programma di recupero urbano) del Comune di Reggio Emilia prevede che l’immobile sia destinato a diventare un’area polifunzionale, residenziale, anche convenzionata, servizi e terziario".

Quanto ai servizi sanitari che venivano erogati nei locali ora occupati, "sono stati tutti ricollocati nelle Case di Comunità, al servizio della cittadinanza" e il loro spostamento si è reso necessario perché mancavano "standard di sicurezza adeguati per i lavoratori ed i cittadini che li frequentavano".

L’Ausl chiede ora di rilasciare "immediatamente" l’edificio, "non essendo al momento in condizioni di sicurezza e fra l’altro privo di acqua e luce, pertanto completamente inagibile".