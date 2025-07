"Ex Sala Fratelli verso la chiusura". Oggi lavoratori in sciopero a Barco

"La Gtech-Cst Srl (ex Sala Fratelli) di Barco di Bibbiano si avvia verso la chiusura". La comunicazione, "arrivata una decina di giorni fa" riferisce il sindacato Cgil, è quella di cessata attività al 31 luglio 2025 per i tredici dipendenti dell’azienda metalmeccanica.

La causa è nell’interruzione anticipata del contratto di lavorazione con l’azienda Tecnogear, unico cliente e proprietario dello stabile e di buona parte dei macchinari utilizzati da G-tech.

"Mancano ammortizzatori sociali che possano tutelare i dipendenti delle aziende con un organico inferiore ai 15 che a causa della riduzione di volume produttivo, e alla conseguente internalizzazione delle lavorazioni da parte delle grandi imprese, sono quelli che maggiormente ne pagano le conseguenze in assenza di un piano di reimmissione nel mercato del lavoro – sottolinea Massimo Tiramani, funzionario Fiom Cgil provinciale - Nel frattempo stiamo prendendo contatti con la Regione, chiedendo la convocazione delle parti ad un tavolo istituzionale; restiamo in attesa di una convocazione per provare a trovare una soluzione per la rioccupazione dei dipendenti".

Nel frattempo, oggi i lavoratori si fermeranno in sciopero le ultime 4 ore di ogni turno ed è previsto un presidio davanti alla sede aziendale di via Terracini 10 a Barco di Bibbiano a partire dalle 9,30 del mattino.

"Saremo in sciopero perché riteniamo che non sia possibile venire a conoscenza della perdita del posto di lavoro praticamente un mese prima che questo accada – concludono i lavoratori dell’azienda bibbianese – ma anche per chiedere un tavolo che valuti eventuali soluzioni alternative con l’Organizzazione sindacale: non vogliamo essere invisibili".