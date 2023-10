Ex Saub: nuovi alloggi per chi è più fragile

"L’ex Saub rinascerà". Questo l’annuncio dato dal sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro. La vecchia sede Saub diventerà infatti un alloggio in grado di ospitare fino a quattro persone, e servirà per coloro che non hanno bisogno di un ricovero, ma di un luogo un’assistenza ‘leggera’ garantita dal servizio sociale. La struttura in via Boiardi, ormai in disuso e di proprietà del Comune, nel passato era utilizzata come centro per le vaccinazioni. L’operazione è finanziata con 226.843 euro di fondi Pnrr a cui il Comune aggiungerà 150mila euro.

"Diventerà un co-housing dedicato a persone fragili, destinato a potenziare la capacità di risposta dei servizi per persone svantaggiate non croniche dell’Unione Tresinaro Secchia – prosegue Cavallaro –. L’edificio sarà realizzato con la tecnica delle case in legno prefabbricate, modalità garantita e già sperimentata per servizi pubblici e scuole: antisismica e classe A".

Si recupererà un passaggio tra il vicino parcheggio e il verde anteriore che diventerà in parte fruibile per tutti. "Un’occasione per fare qualcosa di strategico – spiega Cavallaro – per chi si trova in difficoltà e non può più vivere da solo, ma anche per rigenerare un angolo del nostro centro storico, accanto al municipio, che ne ha bisogno. Credo che sia un buon esempio di come il Pnrr possa essere utile ai territori nel potenziare la qualità dei servizi sociali, mettendo a disposizione strutture nuove per nuovi bisogni. È Importante fare di tutto perché questi fondi si traducano rapidamente in cose utili per i cittadini".

Un’altra novità annunciata da Cavallaro è l’apertura del parcheggino di via Emilia Ovest con 15 posti auto, più due per le moto e uno stallo per disabili. Costo di demolizione della rotonda inutilizzata e costruzione del parcheggio è di circa 40mila euro. "Direi che in questi primi giorni di esercizio il nuovo parcheggino abbia dimostrato di essere di grande utilità – sottolinea il sindaco –. Si è riempito rapidamente non solo nel giorno di mercato. Potevamo infilarci anche un paio di posti auto in più, ma le manovre sarebbero state davvero scomode finendo per disincentivarne l’utilizzo".

Matteo Barca