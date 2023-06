Ex Sindaci di Brescello accusati di connivenza con la cosca, pesanti contestazioni penali

Sono pesantissime le accuse mosse ai due ex sindaci. Secondo la Dda, "non presero iniziative nel contrasto all’abusivismo edilizio". E poi "consentirono l’affidamento di lavori pubblici a ditte della cosca". Appoggiarono "pratiche amministrative e interventi urbanistici volti a favorire soggetti contigui alla cosca". Permisero "favoritismi" per assegnare immobili o lavori. Agirono per creare nell’opinione pubblica "un’immagine pulita" di Francesco Grande Aracri (nella foto) e degli altri sodali. La famiglia di stanza a Brescello e i suoi sodali risultavano agevolati in molti modi, in barba alle norme, come emerse anche dalle vicende poste alla base dello scioglimento del municipio, ora citate nelle contestazioni penali ai sindaci. Ricordiamo le principali: l’appoggio alla variante urbanistica per il quartiere chiamato ‘Cutrello’ (via Pirandello) e quella per la costruzione del supermercato Famila, con numerose anomalie. Poi i lavori della sede Avis, affidati senza bando pubblico alla ditta di Grande Aracri. Un’occupazione abusiva di suolo demaniale sotto il cavalcavia di via Breda Vignazzi, tollerata senza sanzioni, così come un’altra costruzione abusiva in via Cisa 4547. E poi un innalzamento del tetto anomalo in via Molino Caselle 13. Infine l’alloggio popolare dato a un parente in assenza dei requisiti e gratis, oltre all’assunzione di una familiare in municipio eludendo il concorso pubblico e di altri due per le pulizie nelle palestre scolastiche.

