Ex Statale 62, monta la protesta dei cittadini:: "L’asfalto è in condizioni pietose, intervenite"

Continuano le proteste di tanti cittadini per le condizioni dell’asfalto dell’ex Statale 62 nel tratto compreso tra il centro di Brescello e Lentigione, dove ci sono punti caratterizzati da evidenti cedimenti che possono favorire sbandate dei veicoli, in particolare di moto, scooter e ciclisti, oltre che di danneggiare i pneumatici delle autovetture. "Ci sono fessure che arrivano anche a 4-5 centimetri, capaci certamente di far sbandare una moto in transito", dicono alcuni frequentatori di quel tratto di strada. C’è poi da sistemare il guard rail accanto all’incrocio con la linea ferroviaria, sempre sulla stessa strada, che si trova in parte abbattuto ormai da tempo e non in grado di svolgere il ruolo di sicurezza per cui è stato installato. Di recente la Provincia di Reggio è intervenuta su un tratto di alcune decine di metri nei pressi del cimitero brescellese, ma per i cittadini resta prioritario operare con urgenza sull’ex Statale 62. Diverse le segnalazioni formali inoltrate dai cittadini alla Provincia reggiana.