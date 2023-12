Ex Tecno, presidio dei lavoratori

Un nuovo presidio dei lavoratori è previsto stamattina dalle 10 alle 11 all’ingresso della ditta Tecnosuperiore (ex Tecnogas) di Gualtieri. Una manifestazione promossa dalla Fiom Cgil per chiedere nuovamente alla proprietà aziendale garanzie occupazionali, investimenti produttivi e un piano industriale per il futuro. Già nei mesi scorsi si erano avute mobilitazioni sindacali di fronte al timore di una situazione di crisi anche dal prossimo mese di maggio, quando scadranno anche le ultime possibilità di accedere ulteriormente agli ammortizzatori sociali. L’azienda ha fornito garanzie sul futuro degli attuali 190 posti di lavoro. Ma tra dipendenti e sindacati resta forte il senso di preoccupazione per il futuro dell’azienda, di cui si sta discutendo da tempo a vari livelli, dal punto di vista economico e pure politico.