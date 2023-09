Ex Tecnogas di Gualtieri: "Il futuro ci preoccupa"

Lo stabilimento di Gualtieri (Reggio Emilia) della Tecno Superiore (ex Tecnogas) non sarà trasformato in hub logistico, come i rumors circolati negli ultimi mesi avevano paventato. Lo hanno assicurato i dirigenti dell’azienda a una delegazione Fiom Cgil incontrata ieri mattina, mentre oltre 100 lavoratori erano riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Il sindacato delle tute blu resta tuttavia preoccupato per il futuro della storica realtà produttiva nata nel 1952, che oggi conta 190 addetti e produce cucine esportate in America e Medio Oriente. Dal 2008 l’ex Tecnogas è in uno stato quasi costante di crisi ed è già passata da un fallimento e da un concordato preventivo.