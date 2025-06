Ex Tecnogas, la protesta: "Ora dovete darci il Tfr"

Si sono ritrovati alla sede di Tecnosuperiore, a Gualtieri, per sollecitare risposte alla mancata erogazione della prima tranche delle tredici mensilità del Tfr, il cui versamento è previsto dal contratto stipulato a fronte delle "dimissioni volontarie" di oltre cento ormai ex dipendenti della storica azienda della Bassa reggiana, da tempo in crisi e in cui ora restano solo poche decine di operatori tra il reparto produttivo (per poche decine di pezzi realizzati al giorno) e impiegati negli uffici.

Ieri mattina alcune decine di ex lavoratori si sono incontrati con il sindacalista Marco Begnozzi per chiedere un incontro con i vertici aziendali. Ma non sono stati ricevuti. Nel pomeriggio, però, c’è stato un confronto in videocall, per cercare di chiarire le posizioni e ottenere rassicurazioni sui previsti pagamenti.

"Per i lavoratori usciti dall’azienda a maggio, entro fine mese era previsto l’accredito della prima rata del Tfr. Ma non abbiamo visto nulla. E lo stesso è capitato, salvo alcune eccezioni, per i colleghi che si sono dimessi nei mesi scorsi, in anticipo rispetto alle date previste dall’accordo con l’azienda", spiegano alcuni dipendenti.

Qualcuno ha presentato un’ingiunzione di pagamento. E questa scelta non sarebbe stata accolta con favore della proprietà aziendale. "Non vogliamo che l’azienda chiuda – confermano gli ex operai – ma che almeno ci vengano garantite le risorse che ci spettano, come da precisi accordi. Non vorremmo che, attraverso qualche altro passo burocratico, l’azienda possa ottenere il congelamento dei debiti".

Antonio Lecci