Ex Tecnogas, nubi all’orizzonte. Sindacati e lavoratori preoccupati

Sono forti i timori di lavoratori e sindacati per il futuro di Tecnosuperiore, l’ex Tecnogas di Gualtieri, che occupa circa 180 persone. Sono infatti scaduti i termini per l’immissione di nuove risorse nella società, con il tribunale reggiano che non ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Qualunque creditore, a questo punto, potrebbe presentare istanza di fallimento. I termini però sono scaduti il 5 aprile e la proprietà turca di Tecnosuperiore non risulta aver immesso le annunciate risorse. Anche i tempi della cassa integrazione per i lavoratori stanno per scadere.

I sindacati hanno chiesto un intervento urgente alle istituzioni regionali e locali. Tecnosuperiore, intanto, ribadisce che "si continua a produrre, non è prevista la chiusura aziendale e si stanno valutando tutte le possibilità per salvaguardare il patrimonio aziendale e il più possibile della forza lavoro". L’azienda smentisce le tesi dei sindacati, "con i quali avremo presto un incontro formale già programmato". "È evidente che l’azienda stia attraversando un periodo di difficoltà finanziaria – spiegano da Tecnosuperiore – ma si è attivata con strumenti adeguati e continuerà anche in futuro a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per permettere di superare definitivamente il periodo di crisi che ormai si protrae da anni".