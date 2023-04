Ex vigile urbano assolto dall’accusa di violenza sessuale

di Alessandra Codeluppi

Assolto dall’accusa più grave: violenza sessuale perpetrata nei confronti di un adolescente con cui aveva avuto una relazione sentimentale. E anche dal peculato, cioè averlo portato in giro con l’auto di servizio. L’ex agente della polizia locale della Bassa reggiana - prima lo era stato in provincia di Mantova - è stato invece condannato a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa, per stalking e violenza privata (avergli tagliato la strada per poi bloccarlo) verso il minorenne. Altre due accuse sono state dichiarate prescritte: riguardano l’abuso d’ufficio (per averlo graziato da una multa mentre era in motorino senza casco) e violazione della legge sulle armi (per avergli regalato un proiettile).

È il verdetto emesso venerdi a Mantova dal collegio dei giudici presieduto dal giudice Enzo Rosina: l’esito del processo di primo grado, con rito ordinario, vede ridimensionata la portata dei fatti attribuiti all’ex agente, per il quale il pm Silvia Bertuzzi aveva chiesto 6 anni di condanna - ritenendolo responsabile di violenza sessuale -, l’assoluzione dall’abuso d’ufficio e la prescrizione per l’episodio della munizione. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui non si era rassegnato alla fine della storia d’amore con l’adolescente e lo aveva perseguitato per cinque anni con appostamenti e pedinamenti a casa, a scuola e in palestra, avvenuti anche in paese reggiano bagnato dal Po, e l’invio di messaggi e di lettere recapitate ai suoi conoscenti.

L’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Furlotti, aveva sostenuto di essere innamorato e contraccambiato dal giovane, ma che quest’ultimo era stato messo alle strette dai genitori, che preferivano la nuova relazione del figlio con una ragazza. Secondo la sua versione, nel marzo 2017 il ragazzo gli aveva confidato i problemi con mamma e papà, e gli aveva detto che voleva stare con la giovane. "Ma abbiamo continuato a frequentarci", aveva riferito l’agente. La difesa aveva sostenuto la mancanza di prove, mentre ieri il pm, in fase di repliche, ha ribattuto che erano emerse in modo chiaro anche dalle testimonianze. Il giovane, tramite l’avvocato Ilaria Berra, aveva chiesto danni per 100mila euro: la Corte ne ha riconosciuti 4mila in via definitiva.