Exploit in Appennino: 450 nuovi abitanti

Un Appennino più attrattivo per le persone. È quanto emerso dall’incontro di ieri in municipio a Reggio dove è stato presentato l’ultimo aggiornamento del rapporto “Montagne Italia“ curato dall’Uncem (Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani). Lo scorso anno in Appennino Reggiano (una delle 387 comunità territoriali del nostro Paese) si è infatti registrato un saldo positivo di ben 450 abitanti, tutti di nazionalità italiana, che hanno scelto di trasferirsi nel verde delle nostre stupende montagne. Numeri che da soli vanno quasi a bilanciare il saldo naturale (nascite e decessi) negativo. Dati che si affiancano a quelli eccellenti delle presenze turistiche che ormai da qualche anno si aggirano – nei mesi centrali dell’estate – intorno alle 55-60.000 unità, come indicato dal sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi. Il primo cittadino nonché consigliere provincia ha anche illustrato la situazione del suo comune: "Siamo riusciti a raggiungere una situazione di equilibrio demografico. Questo grazie agli interventi fatti sui servizi, dalle scuole alla sanità". Secondo Sassi, è fondamentale investire sui territori basandosi sulle loro peculiarità, in modo da creare delle eccellenze che attraggano per i cittadini.

"Questi dati dimostrano che lo spopolamento della montagna, che un tempo si credeva irreversibile, oggi non è più così. Se vogliamo continuare a vincere questa sfida dobbiamo investire sui servizi, sulle infrastrutture, ma soprattutto creare opportunità di lavoro. Se cresce la montagna cresce anche la città e Reggio Emilia vuole essere parte di questo processo", afferma l’assessora di Reggio, Stefania Bondavalli. Un trend positivo che segue quello nazionale: nel 2024 (indicata come la “Stagione del risveglio), dove sono ben 35mila i nuovi residenti, grazie all’aumento della popolazione straniera in ingresso.

Numeri che proseguono sulla scia del quinquennio 2019-2023, quando il saldo positivo totale fu di 100mila persone. "Questi numeri ci fanno parlare di ripopolamento. Certo da soli non bastano a compensare la caduta di popolazione, che però riguarda tutto il Paese", spiega l’economista Giampiero Lupatelli. "I due nostri grandi target – chiosa però in chiusura, il presidente di Uncem, Marco Bussone – famiglie con bambini e anziani chiedono soprattutto welfare. Su questo dobbiamo continuare a investire".

Matteo Pignagnoli