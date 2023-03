Export da record nel 2022: +18,8% "Un valore da 13,87 miliardi"

Nuovo record per l’export provinciale, che nel 2022 cresce del 18,8%. rispetto al 2021. "Abbiamo raggiunto un valore di 13,87 miliardi – afferma Stefano Landi, commissario straordinario della Camera di commercio territoriale – pur considerando l’inflazione il sistema è competitivo e traina il Pil provinciale". La sola manifattura ha registrato un incremento del 18,4%. Le importazioni crescono del 26,1%, con un aumento pari a 7,32 miliardi. Tutto questo conferma il 12esimo posto di Reggio a livello nazionale per l’export, terza in regione dopo Bologna e Modena. L’esportazione del settore manifatturiero (il 99,34% di quella totale) ha riguardato soprattutto il comparto dei macchinari, per un valore di 5,97 miliardi (+15,3% sul 2021); in deciso rilancio tessile e abbigliamento, con export a 2,28 miliardi (+41,1%). Buoni valori anche per la siderurgia (1,75 miliardi, +11,6%) e gli articoli in gomma e materie plastiche (1,6 mld, +17,2% sul 2020).