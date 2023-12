Export, il valore si impenna a 10,6 miliardi

È salito a 10,6 miliardi di euro il valore delle esportazioni reggiane nei primi nove mesi del 2023, +2,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ad evidenziarlo sono le analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia sui dati Istat. I migliori risultati sono giunti dall’Europa, che rappresenta una quota del 71% sul totale; sul Vecchio Continente, infatti, l’aumento è stato del 3,6%, portando il valore dell’export provinciale a 7,5 miliardi di euro. In questo contesto spiccano, in particolare, le performance sulla Francia (stabilmente al secondo posto nella graduatoria dei Paesi europei maggiori importatori di prodotti ’Made in Reggio Emilia’), dove il valore delle esportazioni è salito a 1,316 miliardi, con un aumento del 7,41%, corrispondente a 91 milioni in più nell’ultimo anno. In lieve calo, invece, i flussi verso la Germania (-0,16%, ovvero due milioni in meno su un valore complessivo attestato a 1,416 miliardi) e la Spagna (-2,43%, con un valore di 626 milioni). Restando in area europea, ma al di fuori della Ue, in crescita è apparso anche l’export verso il Regno Unito, che ha evidenziato un incremento dell’8,75%, portando così il valore a 581 milioni di euro (48 milioni in più rispetto al settembre 2022). "Il risultato complessivo delle nostre esportazioni – sottolinea il presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi – conferma la rilevante capacità competitiva del nostro sistema produttivo, con dati in aumento laddove vi sono economie in sviluppo e andamenti in lieve rialzo o sostanziali tenute anche laddove si sono abbassati i tassi di crescita".

Uno sguardo ai Paesi maggiori importatori di prodotti reggiani evidenzia un boom delle esportazioni verso la Turchia, dove in un solo anno il valore è quasi raddoppiato (+96,8%), portandosi a 242 milioni di euro (+119 milioni).