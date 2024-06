EY raddoppia in Emilia e apre a Reggio

EY raddoppia in Emilia-Romagna: alla sede di Bologna si aggiunge quella di Reggio Emilia, inaugurata giovedì al Parco Innovazione (ex Officine Reggiane). Ernst and Young, colosso dei servizi di revisione e organizzazione contabile pianta la sua seconda bandierina "in un territorio dalle capacità imprenditoriali eccezionali" dice Gianluca Focaccia, responsabile EY per l’area Emilia-Romagna e Marche. "Qui si respira un’energia diversa – aggiunge – ed è per questo che vogliamo continuare a dare il nostro punto di vista assieme a Way srl". Il team di 40 dipendenti della nuova sede reggiana è infatti bilanciato tra il personale di EY e quello di Way, società reggiana acquisita da EY nel 2022 e fondata da Roberto Piuca, oggi partner dell’ufficio al Parco Innovazione insieme a Marco Menabue di EY. "La nostra ambizione – spiegano – è quella di arrivare a circa trenta nuove assunzioni nell’arco dei prossimi 24 mesi". Nuovi volti che andranno a implementare le competenze di una squadra giovane e preparata (80% under 30), arrivando a un totale di 200 dipendenti nelle sedi di Bologna e Reggio. "Le tre realtà di Parma, Reggio e Modena insieme hanno un potenziale che è anche leggermente superiore a quello di Bologna – precisa Menabue –. Reggio per noi è quindi un punto di partenza per poter crescere". E per Paolo Zocchi (EY Private Leader di EY in Italia) la vera chiave di volta è proprio "la vicinanza fisica alle imprese". "Oggi le aziende si trovano ad affrontare molte sfide e le principali sono tre – spiega –. La trasformazione digitale, la sostenibilità e il passaggio generazionale: quest’ultimo può dimostrarsi molto delicato".

Giulia Beneventi