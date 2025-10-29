Ezio Mauro ospite di Cavriago. Svelerà il segreto di Lenin

Il racconto storico si fa teatro e la rappresentazione diventa un grimaldello per sbloccare memorie personali, ripensare la propria identità di paese e rivalutare gli ideali con cui si è cresciuti all’ombra del busto di Lenin. Non sarà uno spettacolo qualsiasi quello che il giornalista Ezio Mauro porterà sul palco della Sala Rossa (ovviamente!) del Cinema Teatro Novecento la sera di venerdì 14 novembre. Titolo? "Il segreto di Lenin". L’iniziativa, promossa dal Comune di Cavriago in collaborazione con la coop Novecento, rientra nel programma del MudiCa (Museo Diffuso di Cavriago) e nel più ampio percorso culturale iniziato nel 2023 "Len-in Multiplo. Ascolti, racconti e riflessioni attorno al busto", dedicato alla memoria del territorio e alla riflessione critica sui simboli della storia.

L’appuntamento con l’ex direttore di Repubblica e La Stampa porterà sul palco un racconto teatrale che intreccia la cronaca, la politica e la memoria del ‘900, in una forma di giornalismo narrato capace di connettere la storia del leader sovietico al presente.

"Il busto di Lenin è un monumento commemorativo che ha reso celebre Cavriago in tutto il mondo e ogni anno sono migliaia le persone che passano dal paese per visitare la piazza e il busto".

Così, invece di relegare ciò che ruota attorno a quel testone di bronzo a puro folklore, dall’anno del centenario della morte dello statista sovietico si è iniziato a promuovere eventi di approfondimento e confronto aperti alla cittadinanza, "che, attraverso il contributo di esperti, mirano a stimolare una lettura critica e partecipata della storia".

Insomma la presenza di Ezio Mauro sarà solo una tappa, sia pur significativa, nella strategia culturale del Comune. Il giornalista - come già aveva fatto con eventi come la Marcia su Roma e periodi come la caduta del regime fascista - propone attraverso la formula del "teatro di parola" una ricostruzione dei fatti che intreccia cronaca, filosofia e politica, invitando il pubblico a una riflessione sul potere, sull’utopia e sui limiti delle ideologie.

Dalla mummia imbalsamata custodita nel Mausoleo della Piazza Rossa fino alla guerra in Ucraina. Lo spettacolo, organizzato da "Elastica", avrà un costo popolare: un biglietto unico a 10 euro.

Francesca Chilloni