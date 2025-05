Fa cadere un vassoio col gelato. Pestato da cinque ragazzini

Ha inavvertitamente urtato un vassoio con la mano, facendo cadere una parte di gelato sulle scarpe di un ragazzino, che era in compagnia di quattro suoi amici. Un episodio assolutamente accidentale, destinato a sfociare in una risata, con le scuse di rito e una stretta di mano. Invece, lo scorso febbraio, in un locale pubblico di Correggio, quel banale incidente ha rischiato di trasformarsi in dramma. Già, perché il gruppetto di cinque adolescenti ha reagito con violenza nei confronti del ragazzino di 16 anni, ‘reo’ di aver urtato il vassoio. È stato colpito con schiaffi alla testa, spintonato e offeso, per poi essere costretto a consegnare i 35 euro che aveva in tasca, con tanto di minacce e ritorsioni se avesse spifferato quanto accaduto. Dunque, un’azione che si è trasformata in una vera e propria rapina aggravata.

Ma non c’è stato bisogno della denuncia della vittima per fare avviare le indagini su quanto accaduto. Alcuni testimoni di quella scena, infatti, non si sono voltati dall’altra parte e hanno segnalato l’aggressione ai carabinieri della locale caserma, avviando le indagini anche grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza di quell’area.

Proprio grazie alle telecamere e alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti autori dell’aggressione, che sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Bologna per concorso in rapina aggravata e minaccia aggravata. Si tratta di cinque giovanissimi, con età compresa tra i 14 e i 16 anni. Nonostante le immediate scuse della vittima per aver fatto cadere parte del gelato, è scattata l’azione violenta, che ha prima coinvolto il giovane dalle scarpe ‘sporcate’, con il successivo intervento degli altri suoi amici, che ora rischiano guai con la giustizia.

