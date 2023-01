Fa il pieno alla sua auto con la carta della Provincia

E’ stato colto in flagranza di reato dai carabinieri alla stazione di servizio di Cervarezza Terme, mentre stava facendo rifornimento con le carte carburante per i mezzi della Provincia. L’uomo, un 56enne dipendente provinciale e residente nel comune Ventasso, è stato arrestato per truffa continuata. Ora è accusato di aver utilizzato le carte carburanti destinate alle auto della Provincia per fare rifornimento alla sua auto. Inoltre una decina di taniche colme di carburante sono state rinvenute nel garage della sua abitazione, altre sono state documentate attraverso i filmati della videosorveglianza dello stesso distributore.

Gli anomali movimenti registrati sulle carte carburanti in carico alla Provincia di Reggio e destinate all’esclusivo rifornimento delle auto dello stesso ente, hanno indotto i responsabili provinciali a rivolgersi alla Procura che ha avviato le indagini. Le attività investigative dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti e della stazione di Ramiseto hanno permesso, nel pomeriggio di venerdì, di cogliere in flagranza di reato il dipendente.

In un comunicato la Provincia di Reggio sottolinea la sua ampia fiducia nell’operato di carabinieri e magistratura e che valuterà ogni eventuale altra azione interna utile e necessaria per continuare a tutelare l’integrità, economica e di immagine, dell’ente. Proprio dalla segnalazione dell’ente è partita l’indagine: durante controlli effettuati dagli uffici di Palazzo Allende, erano infatti emerse incongruenze che hanno consentito di attivare le indagini.

"Controlli dovuti, doverosi e decisivi per continuare a tutelare l’integrità economica e morale della Provincia stessa e che consentiranno ora alla giustizia di proseguire il proprio corso", scrive l’ente di Palazzo Allende. Operazioni illecite del dipendente provinciale che andavano avanti da alcuni mesi, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di carburante.

Con l’accusa di peculato i Carabinieri hanno arrestato il 56enne reggiano, ora a a disposizione della Procura di Reggio, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli accertamenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi per accertare la responsabilità dell’indagato, dipendente della Provincia.

La svolta è arrivata venerdì scorso: i Carabinieri di Castelnovo Monti e Ramiseto notavano la presenza dell’uomo presso il distributore di benzina intento a fare rifornimento al proprio mezzo, nonché impegnato a riempire quattro taniche da 20 litri. Gli uomini dell’Arma verificavano che l’uomo aveva già fatto rifornimento per il suo mezzo, oltre a due taniche per un importo complessivo di 100.97 euro corrispondenti a 50.47 lt utilizzando una carta carburanti dell’Ente Provincia di Reggio, carta riservata al rifornimento dei soli mezzi della Provincia.

Settimo Baisi