Fa retromarcia e urta una donna

Una manovra in retromarcia, in auto, ha provocato un incidente, con la vettura che ha urtato la donna dietro il veicolo, probabilmente mentre dava indicazioni alla conducente principiante. Ma qualcosa non è andato come previsto e la donna a piedi si è ritrovata a terra, ferita alle gambe. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica per le prime cure. La donna, trentenne, è stata poi accompagnata in ambulanza al vicino pronto soccorso, per completare le medicazioni e gli accertamenti. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. L’incidente si è verificato in via Solarolo, a Pieve di Guastalla, non distante dall’abitazione della donna ferita. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.