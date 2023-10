Fa retromarcia nel suo cortile. Il 90enne precipita dal muretto

Anziano alla guida di un’auto, durante una retromarcia all’interno della sua proprietà, perde il controllo del mezzo e precipita con un salto di circa tre metri. Immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, l’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale di Reggio. Vittima del grave incidente il 90enne F. A. di Castelnovo Monti: mentre stava facendo retromarcia nel cortile, per errata manovra è precipitato da un muro alto circa tre metri. I familiari hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Castelnovo e l’automedica. Il 90enne, che riportava un forte trauma, è stato stabilizzato e portato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova a per controlli e interventi del caso. Nel luogo dell’incidente è intervenuta per i rilievi una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Appennino.

s. b.