Fa shopping per 12mila euro col bancomat dell’amico

Shopping di costoso materiale elettronico e prelievi selvaggi con il bancomat dell’ignaro amico, 21enne denunciato dai carabinieri per indebito utilizzo di carte di pagamento. In pochi mesi il giovane ha alleggerito di 12mila euro il conto della vittima. Tra gli indizi che incastrano l’amico infedele, il fatto che quando effettuava gli acquisti, presentava anche la propria ’fidelity card’ per accumulare punti e sconti. I due ragazzi avevano giocato insieme nella stessa squadra di calcio ed erano rimasti in contatto via Instagram. Da aprile la vittima ha iniziato a notare che ignoti facevano con il suo bancomat molteplici prelievi e pagamenti. Il 28 settembre si è così presentato dai carabinieri di Cavriago consegnando copia dell’estratto conto dove risultavano le anomale operazioni, specificando di non essersi mai accorto di tali movimenti e che solo due giorni prima di sporgere denuncia si era reso conto di non essere più in possesso del bancomat. Gli investigatori hanno prima individuato gli sportelli bancari dove erano stati fatti i prelievi fraudolenti, acquisendo poi le riprese della video-sorveglianza. Quindi hanno individuato i negozi dove era stato acquistato il materiale elettronico. Sono risaliti così al 21enne: nel corso della perquisizione a casa sua, i carabinieri hanno ritrovato la merce e lo hanno deferito alla Procura.

Francesca Chilloni